Arrestato per traffico di droga Marano-Spagna, scarcerato presunto corriere degli Orlando-Polverino

Il tribunale del Riesame di Napoli -12° sezione – ha annullato per assenza dei gravi indizi di colpevolezza l’ordinanza con la qule veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli – dott.ssa Imparato – lo scorso 12 luglio a carico di Diego Giarra.

il tribunale della Libertà ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato Dario Carmine Procentese, difensore di fiducia di Giarra, disponendone l’immediata liberazione, indicato dal collaboratore di giustiza, Giannuzzi Teodoro, come in grado di importare 1000 kg di marijuana al mese dalla Spagna.

Giarra, rientuto dagli inquirenti come militante nei gruppi criminali degli Orlando e dei Polverino, era stato tratto in arresto insieme ad altre sei persone poiche’ secondo i militari dell’arma il gruppo aveva escogitato un abile sistema di importazione di droga dalla Spagna sfruttando la logistica del settore ortofrutticolo al fine di acusirne ingenti quantitativi.

I carabineiri hanno sequestrato oltre una tonnellata di droga di tipo hashish e marijuana. In tale contesto è stata anche disposto il sequestro preventivo di una societa’ di ortofrutta, che sarebbe stata utilizzata dagli indagati per le attivita’ delittuose.

