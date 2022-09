Grave infortunio per Osimhen, arriva il referto ufficiale del Napoli: lungo stop

Come da programma, Victor Osimhen si è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie. Lo riferisce il Napoli sul proprio sito ufficiale.

Napoli alle prese con l’infortunio di Victor Osimhen. L’attaccante della nazionale nigeriano, partito titolare già non al meglio nella sfida Champions al Liverpool (in cui gli è anche stato parato un calcio di rigore da Alisson) era uscito dolorante verso il finale del primo tempo per lasciare spazio a Giovanni Simeone.

Infortunio Osimhen: i tempi di recupero

Si allungano quindi i tempi di recupero di Osimhen vista la gravità del suo infortunio. Trattandosi di una lesione di secondo grado, l’attaccante del Napoli starà fuori almeno un mese. C’è il rischio che lo stop diventi addirittura di 40 giorni, ma questo lo si capirà nelle prossime settimane. Il ritorno in campo di Osimhen in Serie A e al Fantacalcio è quindi previsto per la sfida contro il Bologna in programma il 16 ottobre.

Infortunio Osimhen: ecco il sostituto

Senza troppi calcoli, in attesa che il recupero di Osimhen sia perfezionato – se prima o dopo la sosta a questo punto sarà tutto da verificare – al suo posto giocherà sicuramente Giovanni Simeone. Che ieri ha debuttato e segnato in Champions League, ed ha giocato una buona partita in una serata di grazia di tutto il Napoli.

L’acquisto fatto in estate dal presidente De Laurentiis è stato mirato: Simeone è ritenuto adatto per fare da vice Osimhen e anche di più. In attesa che il centravanti recuperi, la scena azzurra sarà monopolizzata dall’attaccante argentino.