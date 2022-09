Morte della Regina Elisabetta, a Napoli impazzano i numeri da giocare

La morte della Regina Elisabetta ha suscitato grande commozione in tutto il mondo, ma anche l’attenzione di chi crede in numerologia, cabala e smorfia napoletana. Gli spunti di interesse, rispetto ai numeri da giocare, sono davvero tanti.

Innanzitutto c’è una curiosa coincidenza. Il protocollo utilizzato per annunciare la morte della sovrana si chiama “London Bridge” e sia Londra che il ponte corrispondono al numero 6 della smorfia napoletana.

Come accade spesso a Napoli la morte di un personaggio famoso è legato anche al gioco. Dopo la morte della regina Elisabetta impazzano i numeri al Lotto legati al decesso della regina d’Inghilterra. I numeri più giocati sono 73 la regina, 85 regina morta, 64 regina Elisabetta. Il decesso della donna corrisponde all’85, mentre il lutto nazionale “chiama” il numero 55. Non dimentichiamoci che il decesso è avvenuto a Balmoral, in Scozia alle voce “Regina di Scozia” corrisponde il 24. Ci sono poi i numeri dello straordinario regno di Elisabetta II: 70 (quelli trascorsi sul trono) e infine 8, 9 e 2022, che corrispondono alla data del suo decesso

Elisabetta II è la regina dei record: soltanto Luigi XIV, il re Sole, rimase al trono più a lungo di lei. Da quel 6 febbraio 1952, data della morte improvvisa del padre, Giorgio VI, la regina d’Inghilterra ha regnato per 70 anni e 214 giorni.

In tutto sono 25.782 giorni contro i 26.407 del sovrano di Francia che però arrivò al trono ad appena 4 anni, nel 1643: l’incombenza di guidare la nazione fu quindi gestita a lungo dalla madre Anna d’Asburgo, mentre Elisabetta ne ha portato il peso sulle sue sole spalle dall’età di 25 anni.

Tutti i numeri della regina dei record

Elisabetta, che a giugno ha celebrato il Giubileo di platino, ha conquistato questo secondo posto nella classifica dei regnanti più longevi lo scorso 13 giugno, quando superò Rama IX di Thailandia, che a sua volta aveva regnato per 70 anni e 126 giorni fra il 1946 e il 2016. La regina è ormai da tempo colei che ha regnato più a lungo in Gran Bretagna, avendo superato la regina Vittoria già il 9 settembre 2015: la trisnonna rimase al trono per 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, fino al 1901.

I sudditi di Sua Maestà sono circa 150 milioni in tutto il mondo. Da Winston Churchill alla recentissima Liz Truss, Elisabetta ha guidato il Regno Unito con 16 primi ministri, dando l’ultimo incarico alla leader Tory appena due giorni fa.

Ha visto passare per la Casa Bianca 14 presidenti degli Stati Uniti, da Harry Truman all’attuale Joe Biden, e salire al soglio pontificio 7 papi: Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, fino al dimissionario Benedetto XVI e a Francesco.

Elisabetta II ha viaggiato in oltre 120 Paesi in occasione di oltre 270 visite ufficiali e ha partecipato a centinaia di migliaia di cerimonie. Altro record, quello del matrimonio più longevo tra i sovrani, 74 anni con il principe Filippo, sposato il 20 novembre 1947 e scomparso il 9 aprile del 2021.