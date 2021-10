Ha il green pass scaduto da quattro ore e viene costretta a scendere dal treno. La protagonista di questa vicenda è Daniela Martani, che ha voluto documentare quanto accaduto sul Frecciarossa Milano-Roma. La showgirl, conosciuta per le sue posizioni no vax e no mask, è all’altezza di Bologna quando le viene chiesto di scendere a causa della certificazione scaduta, proprio come si nota nel video.

“Lei mi sta facendo scendere perché mi è scaduto il green pass da quattro ore?”. “No io la sto facendo scendere perché non ha un green pass valido“, specifica il dipendente. “Quindi mi è scaduto alle 16, io sono sul treno delle 20, che è l’ultimo della serata…”. “Se il treno è partito alle 20…”. “Ora mi sta facendo scendere a Bologna e non so dove andare a dormire – ribatte lei – Per me le 48 ore valgono che se lo faccio il 16 scade il 18”. “Ma valgono le ore, non il giorno”, puntualizza il controllore. “Ma siamo con i minuti contati?”, insiste Martani. “Signora sono quattro ore non i minuti e lo sapeva prima di partire”, conclude il controllore nel video.

Poi, in didascalia, la stessa Daniela Martani specifica: “Comunque Trenitalia mi ha fatto scendere dal Frecciarossa, ultimo treno della giornata per tornare a Roma da Milano, perché mi era scaduto il green pass da 4 ore (non me ne ero accorta) lasciandomi a Bologna da sola di notte. Questo perché lo fanno per il nostro bene. Vergogna”, scrive la showgirl.

