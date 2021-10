Blitz nell’albero a Melito, 22enne nascondeva pistola e soldi falsi in stanza. I Carabinieri della Tenenza di Melito stavano percorrendo via Nenni e notavano un’auto sospetta nei pressi di un albergo che si trova nella non lontana via Umbria. I militari accertavano che l’auto in questione era in uso a Antonio Possente, 22enne di Miano.

PISTOLA CON MATRICOLA ABRASA

Il controllo veniva approfondito dai carabinieri che perquisivano la stanza d’albergo dove il ragazzo stava alloggiando. Rinvenuta e sequestrata una pistola Glock 9×21 con matricola abrasa pronta all’uso. Trovati anche proiettili calibro 7,65 e 38 oltre a diverse banconote false per un totale di 260 euro. Possente dovrà rispondere di detenzione abusiva di arma e soldi falsi. Quindi è stato condotto al carcere in attesa di giudizio.

ARRESTO PER DROGA

La scorsa notte a Marcianise i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia arrestavano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 47enne di Caivano. L’uomo, nei pressi di viale Carlo III, fermato per un controllo di polizia mentre era alla guida di motoveicolo Honda sh 150, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 233 grammi di marijuana. Lo stupefacente, custodito all’interno di una busta di plastica nascosta nel vano portaoggetti del citato ciclomotore è stato sequestrato. L’arrestato, verrà giudicato con rito direttissimo.