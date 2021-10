Ikea copia Lidl, in commercio i capi di abbigliamento: i costi di felpe, cappelli e t-shirt

Ikea lancia la sua prima linea fashion e tranquilli, almeno le felpe non sono da montare. Il colosso svedese, dopo le collaborazioni crossover tra design e moda degli anni passati, ha mostrato al pubblico la sua prima capsule collection indipendente. Ikea ha annunciato che dal 14 ottobre è disponibile al pubblico la sua linea d’abbigliamento streetwear EFTERTRÄDA (in svedese successore).

Sull’account TikTok dell’azienda sono già numerosi gli influencer a posare con la merch. La prima ad apparire è staa la tiktoker Alessia Lanza, seguita, tra gli altri, da Federico Felletti, Sespo, Leonardo Barili e Daniele Davi.

Ikea copia Lidl? Il prezzo della merce

I capi di punta della collezione sono ben 4: le oramai intramontabili felpe (che ci accompagnano da generazioni), affiancate dalle evergreen delle t-shirt e da due nuovi trend che hanno conquistato i cuori dei ragazzi, le tote bag e i bucket hat. La particolarità di quest’ultimo, sta nel fatto che è realizzato con le iconiche buste blu prodotte dell’azienda! L’idea del merchandising è stata partorita dalla collaborazione tra la sede principale, in Svezia, e una tra le filiali situate in Giappone.

I prezzi dei capi si aggirano intorno alla ventina di euro per le felpe e sulla quindicina per le t-shirt (somme al quanto abbordabili per le tasche di tutti i consumatori), mentre i cappellini e i portachiavi solo 2€. Tutti i prodotti sono disponibili sul sito di Ikea nella sezione dedicata.

L’ispirazione nasce da Harajuku, il quartiere di Tokyo noto per la sua cultura giovanile e la creatività di chi lo frequenta. E ora la linea di abbigliamento “streetwear” punta a conquistare il resto del mondo.

Già Lidl aveva provveduto a lanciare una linea di abbigliamento, che andò a ruba. Ora è la volta di Ikea. Vediamo come andrà…