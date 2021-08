Cade in casa e batte la testa, muore all’ospedale di Frattamaggiore. R.O. era riverso a terra riportando una profonda ferita alla testa. Probabilmente la caduta alla forte alterazione causata dall’alcol. l. I vicini hanno allertato i carabinieri e l’ambulanza dopo aver sentito i rumori. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 che l’hanno trasferito all’ospedale San Giovanni Di Dio a Frattamaggiore, dove è morto poco dopo a causa di un arresto cardiocircolatoria.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Caserma di Grumo Nevano del comandante Maresciallo Gennaro Maria D’Alesio, coordinati dal capitano Andrea Coratza della compagnia di Giugliano. Intanto si resta in attesa dell’autopsia disposta dal magistrato. L’operaio ucraino viveva insieme alla moglie e alla figlia, entrambe al momento della tragedia erano in vacanza in Ucraina. R.O. lavorava come giardiniere a Grumo Nevano.