Omar Palermo, meglio conosciuto come ‘Youtubo anche io’, è morto. L’uomo era diventato famosissimo sul web grazie ai suoi video mentre si riprendeva a gustare ogni tipo di pietanza.

Le esibizioni di Omar, che poteva vantare oltre 500mila iscritti sul suo canale Youtube, riguardano mangiate pantagrueliche in diretta che hanno conquistato in particolar modo il mondo dei giovani che, difficilmente, dimenticheranno i meme creati con il volto dell’uomo. ‘Youtubo anche io’ ha smesso di pubblicare con frequenza però dal 2019 e, da quel momento’, i suoi ‘fan’ non hanno smesso di chiedersi che fine abbia fatto: da qui, inevitabilmente, le voci su un probabile decesso. Ci pensò lo stesso Omar a smentire le voci, intervenendo pubblicamente via social.

«Buongiorno, cari amici followers, come già fatto, sono qui per ribadirvi che ho deciso di non pubblicare più nuovi video. Scelta spontanea, e senza nessun tipo di problema che riguardi la mia persona. Vi chiederei gentilmente di ricordare quando dicevo che avrei potuto smettere da un momento all’altro e che non sarei mica stato sul Tubo per sempre. Quindi — rassicurandoVi— vi invito a non continuare più a scrivere falsità sul mio conto e — soprattutto— a stare sereni. Grazie. YouTubo Anche Io».

Le notizie trapelate dallo youtuber

Dopo la scomparsa è stato un altro youtuber siciliano, Giorgio Sciacca – suo estimatore – a mettersi sulle sue tracce. «Si è messo in auto e da Catania si è recato prima a Rossano, poi a Cosenza all’Ospedale dell’Annunziata e infine al centro di riabilitazione Madonna della Catena a Laurignano, alle porte del capoluogo bruzio», spiega Il Quotidiano del Sud.

«Le informazioni raccolte hanno avuto successo. Infatti, Giorgio Sciacca dal padre dello youtuber mangione ha appreso che il 26 gennaio del 2021, per ritirare un pacco, Omar è caduto, ed è stato ricoverato in ospedale, per la frattura di una gamba». Resterà ricoverato in ospedale dove trascorrerà una lunga convalescenza.

La tragica notizia

La notizia della morte di Omar Palermo purtroppo è però arrivata ugualmente, nella giornata di oggi. Sui social non si parla d’altro, mentre nella città di Palermo starebbero già spuntando i manifesti funebri con la data dei funerali di ‘Youtubo anche io’, quello che sul web era conosciuto come ‘Il maestro‘. Secondo le prime voci, si sarebbe trattato probabilmente di un malore.

La notizia pare abbia trovato conferma anche dal giornale locale Eco dello Jonio [qui l’articolo]