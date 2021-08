Guardia di Finanza di Giugliano, il nuovo Comandante è il Tenente Colonnello Michele Doronzo

Di Angelo Covino

Cambio al Comando Gruppo Guardia di Finanza di Giugliano: il Ten.Col. Michele Doronzo ha assunto l’incarico di nuovo Comandante del Gruppo di Giugliano, in sostituzione del Ten.Col. Antonio Vernillo

Il nuovo Comandante del Gruppo di Giugliano, di lunga esperienza militare – operativa, giunge dal Gruppo Gdf di Aversa, dove ha svolto importanti attività di polizia Tributaria. L’Alto Ufficiale della Guardia di Finanza, 48 anni, originario di Barletta, agli esordi della propria carriera, quale Comandante di Sezione Operativa alla Legione Gdf di Napoli, si è subito distinto per le sue peculiari capacità organizzative e professionali, tanto che è stato comandante interinale della Tenenza Aereoportuale di Capodichino. Ha, inoltre, assolto diversi incarichi di responsabilità prima presso la Legione Allievi Finanzieri di Bari come capo Ufficio del Personale programmazione e controllo, poi come Capo Ufficio Logistico presso il Comando Provinciale di Potenza. Ma gli incarichi operativi li ha svolti in città, ove ha personalmente diretto importanti operazioni di servizio nei principali settori di intervento della Guardia di Finanza. Ci piace ricordare quando è stato alla Direzione di Coordinamento dell’unica struttura Relazionale della Guardia di Finanza del Comando Regionale Campania di Napoli, quale referente della Direzione Anticrimine del Ministero dell’Interno per le attività di identificazione preventive e giudiziarie.

Il prestigioso incarico gli ha permesso di fare la scalata presso atri Reparti di notevole prestigio come il Gruppo Operativo Antidroga di Napoli, dove ha conseguito ottimi risultati e preso gli Uffici del 2^ e 3^ settore della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli come funzionario delle Investigazioni giudiziarie. Sotto la sua direzione sono state portate a termine numerose attività investigative e giudiziarie a contrasto delle infiltrazioni mafiose e camorristiche.

Il neo Comandante di Gruppo si impegnerà ad esercitare un’azione di comando equilibrato ed efficace, sempre attento alle esigenze dei contribuenti onesti e a garantire la sicurezza è la tutela dell’economia legale. Attività di contrasto che è stata portata avanti con successo dal suo predecessore Ten. Col. Antonio Vernillo che ringraziamo per quanto fatto a Giugliano durante la sua permanenza al Gruppo. Il Ten.Col. Vernillo è stato trasferito a Napoli presso il Nucleo di Polizia Economico -Finanziaria quale Ufficiale Addetto. Ai due Ufficiali vadano gli auguri di buon lavoro da parte della nostra redazione.