I camorristi sfilavano sui carri di carnevale, scoperti dai poliziotti

Gli affiliati al clan Mazzacane di Marcianise avrebbero sfilato sui carri di carnevale a Capodrise e, perciò, sono stati destinatari della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Come riporta EdizioneCaserta questo sarebbe l’esito delle procedure per l’erogazione del foglio di via obbligatorio a seguito della scoperta dei poliziotti del commissariato di Marcianise della presenza degli affiliati su alcuni carri che sfilavano alla parata lo scorso 20 febbraio scorso.

In occasione della sfilata dei Carri di Capodrise durante il servizio di ordine pubblico gli agenti per le vie cittadine riscontrarono la presenza di 6 affiliati al clan Mezzacane su 3 dei 6 carri marcianti.

VOGLIO DI VIA NEI CONFRONTI DI 6 PERSONE

Dopo questa scoperta gli agenti avviarono le procedure per l’emissione della misura di prevenzione. Il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Capodrise è stato disposto nei confronti di 6 persone. Nel corso dell’indagine i poliziotti hanno individuato come organizzatore e promotore economico che sfilava su uno dei carri un pluripregiudicato 32enne di Capodrise. A lui non è stata applicata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio attesa la residenza nel comune di Capodrise.