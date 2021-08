I Ferragnez sono arrivati nel golfo di Napoli, prima ad Ischia poi andranno ad Amalfi e Positano

Siamo salpati ieri dalla Sardegna e abbiamo viaggiato tutta la notte in direzione costiera amalfitana. Trascorreremo alcuni giorni in costiera amalfitana e tra Ischia, Capri, Positano, Amalfi. Lo ha reso noto Chiara Ferragni, alcune ore fa, sul suo profilo Instagram. Un’ora fa il suo yacht è approdato ad Ischia, per poi raggiungere Ischia e dopo la costiera amalfitana con immancabile tappa a Positano. Chiara e la famiglia Ferragni, con suo marito Fedez e i due figli sono in viaggio da diversi giorni per una vacanza tutta italiana lungo le coste della Sardegna, che l’influencer ha condiviso volentieri tra i suoi post.

A Largo di Forio il giovane cantante e l’influencer più famosa sono osannati dai giovani in gommone. Molteplici sono le imbarcazioni che si avvicinano all’imbarcazione degli Ferragnez per un saluto ed una foto.

Chiara Ferragni in terapia

Gli attacchi di panico, quando era a Los Angeles, lontana dagli affetti più cari, è riuscita a superarli buttandosi a capofitto nelle sue paure, ma ci tiene a precisare che “ogni esperienza è naturalmente diversa”. Adesso, è più consapevole e riesce a gestirli: “Ora quando mi viene un po’ di ansia (da quando sono genitore mi succede spesso), cerco di concentrarmi sul lavoro o altre esperienze e non focalizzarmi sulla stessa sensazione”, ha rivelato. Infine ha concluso: “Non sono ancora al 100% la Chiara che volevo, ma è un lavoro quotidiano. Sono molto felice della persona che sono diventata e sto diventando e penso che la me teenager, che si sentiva sola e diversa dagli altri, sarebbe molto fiera della Chiara trentaquattrenne di ora […] Ho due bambini che sono la mia soddisfazione più grande, innamorata da quasi cinque anni di mio marito (Fedez, ndr), di un amore pazzerello. Ho un lavoro che mi fa sentire speciale e spesso amata dagli altri, in cui posso essere me stessa e condividere messaggi positivi, lavoro che fine a qualche anno fa non esisteva”.