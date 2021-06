Non c’è pace per Stefano De Martino. Il conduttore di Made in Sud tenta disperatamente di star lontano da pettegolezzi e gossip ma ci finisce puntualmente al centro. Questa volta nessuna fiamma, il ballerino napoletano ha commentato la partita Italia vs Turchia con i The Jackal, che con lui hanno voluto fare un gioco.

“Noi abbiamo pensato di farti un po’ di domande per conoscerti meglio. Vogliamo fare una cosa particolare con te. Questo è un giochino che si chiama ‘rispondi o posta’. Se vuoi rispondere bene, se non lo vuoi devi pagare un pegno digitale”.

La prima domanda è stata facile: “Se in un elicottero in fiamme ci fossero Maria De Filippi e il direttore di Rai Due che ti offre tre stagioni di un programma, tu chi salvi?“. Il conduttore di Made in Sud ha risposto senza esitare: “Dai salvo Maria“.

Invece la seconda domanda, come riportato dal sito Biccy, ha messo in difficoltà Stefano De Martino: “Hai spesso collaborato con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Maurizio Casa Grande. Chi è il più simpatico tra i tre? Fai una classifica dal più carino al più antipatico“.

Stefano De Martino in questo caso si è reso disponibile a fare la penitenza ed ha fatto una storia Instagram: “Sarei voluto nascere a Milano invece di Torre Annunziata“.

Le accuse di razzismo.

Chi ha seguito la puntata si è fatto una bella risata, tra chi invece non ha visto ‘Europei a Casa The Jackal’ c’è stato anche qualcuno che ha accusato Stefano De Martino di razzismo: “Ah pure razzista!“.

Stefano De Martino eroe, il ballerino ‘salva’ una conduttrice: «Mi ha preso in braccio e soccorso»

Da ballerino ad eroe il passo è breve. Lo sa bene Stefano De Martino, che ha aiutato una collega in difficoltà, soccorrendola dopo un infortunio e portandola in braccia per ben quattro piani. Il ballerino è in forma fisicamente e ne ha dato prova anche in questa circostanza. La malcapitata è Andrea Delogu. La conduttrice e scrittrice ha raccontato su Instagram di essersi infortunata al piede e che l’ex marito di Belen Rodriguez l’avrebbe aiutata a tornare a casa.

«Non tutti gli eroi portano la maschera – ha scritto Andrea, condividendo uno scatto in cui mostra il piede infortunato -. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti». Disavventura condivisa anche nelle storie di Stefano De Martino.