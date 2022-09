Identificato il cadavere di Hanna, ritrovato vicino all’Asse Mediano

Il cadavere Hanna Hryhorenko è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio in un terreno nei pressi dell’Asse Mediano: il corpo esanime della 68nne è riverso tra le piante ed erbacce. Grazie alla segnalazione di un automobilista, è stato ritrovato il corpo senza vita di Hanna, sparita lo scorso 31 agosto. L’intervento e i rilievi dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono in corso. La donna è stata trovata lungo l’Asse Mediano all’altezza del km 14 direzione Lago Patria.

LA STORIA DI HANNA

L’anziana ucraina è scomparsa la settimana scorsa. Hanna Hryhorenko, causa della guerra in Ucraina, si era rifugiata in Italia, precisamente a Giugliano di Napoli. Giovedì 1 settembre ha contattato una connazionale, che ne ha poi denunciato la scomparsa, dicendo di aver perso l’orientamento e di essersi smarrita.

Nei giorni scorsi sono state avviate le ricerche con i droni e le unità cinofile della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. L’ultima cella agganciata dal cellulare era in via Appia, al confine tra Giugliano e Sant’Antimo, una zona in cui c’è fitta di vegetazione.