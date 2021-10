Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 4.866 nuovi casi e 50 decessi. Ieri erano stati 4598 i nuovi casi, a fronte ancora di 50 morti (48 il giorno prima). Sono stati eseguiti 570.335 tamponi e il tasso di positività è sceso da 1% a 0,9%. Sono 347 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 6 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 32 (ieri 27). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.609, ieri 2.615, sei in meno.

Covid in Campania, i positivi superano quota 600: aumentano ancora i ricoveri

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Covid in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 627 positivi su 28.047 tamponi esaminati, 35 in più di ieri con 3.941 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,24% dei test, quando ieri il tasso di positività era al 2,46%.

Se sale a 8.053 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 214 ricoverati con sintomi, 14 in più di ieri, e 20 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.