In arrivo a Napoli la Linea 10, la prima metropolitana senza conducente

Comincia a prendere forma la nuova metropolitana Linea 10 di Napoli con i treni senza conducente, che collegherà il centro storico del capoluogo partenopeo con la stazione dell’Alta Velocità di Afragola. Fanpage.it è stato in grado di anticipare il progetto e le immagini delle nuove stazioni.

Ci saranno 10 stazioni in totale. Carlo III, piazza Ottocalli, Leonardo Bianchi, Di Vittorio, Casavatore-San Pietro, Casoria-Casavatore, Casoria Centro, Casoria Afragola, Afragola Garibaldi, Afragola Centro, 20 manufatti di linea, una officina base. Il tracciato fondamentale ha una lunghezza di 9,5 chilometri, mentre i treni non avranno il macchinista. Sfrutteranno infatti un sistema tecnologico di ultima generazione completamente automatizzato driverless GOA4.

Il progetto della Linea 10

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica della nuova metro driverless è stato presentato venerdì 30 giugno 2023 in un Open Day. Con la partecipazione di Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav, soggetto attuatore, e l’Agenzia Regionale ACaMIR, che ha presentato la relazione tecnico-informativa. L’incontro è avvenuto all’auditorium della Regione Campania al Centro Direzionale, dove è stato illustrato il progetto di fattibilità tecnico – economico per il quale sono in corso di acquisizione le autorizzazioni previste dalle vigenti norme di settore finalizzate alla relativa approvazione.

La nuova metro senza pilota di Napoli, a regime, trasporterà 7.500 passeggeri all’ora nell’ora di punta, per un totale di 150mila passeggeri al giorno e 43 milioni all’anno. Grazie alla nuova linea su ferro, a basso impatto ambientale, si risparmieranno anche fino a 180 milioni di veicoli km in meno all’anno sulle strade, 17 milioni di litri di carburante risparmiati, fino a 36.150 tonnellate all’anno di Co2 risparmiati.

Le nuove stazioni della metro Linea 10 della metropolitana automatica saranno smart, con tecnologia avanzata, e contactless. Più sicure anche dal punto di vista igienico-sanitario. Ci sarà spazio anche per l’alto design. All’interno delle stazioni ci sarà, per esempio, un enorme lucernario a forma ci vulcano, che richiama l’immagine del Vesuvio. Nella progettazione delle nuove stazioni sono stati considerati tre aspetti principali.

Le caratteristiche della nuova metropolitana

L‘integrazione locale: il progetto delle stazioni tende a fare che le strutture si integrino con il contesto urbano favorendo soluzioni che permettono al cittadino di comprendere la stazione, non come un’infrastruttura che potrebbe essere situata in qualsiasi parte del mondo, ma come un design specifico del luogo in cui si trova.

La dimensione umana: porre la persona al centro della proposta, concentrandosi sull’esperienza del passeggero e sull’accessibilità totale, favorendo la sicurezza e la facilità degli spostamenti. Le stazioni integreranno diversi servizi per i passeggeri e situazioni artistiche e culturali, introducendo innovazioni tecnologiche di facile utilizzo per trasformare le stazioni e i viaggi.

Infine, la resilienza: l’adattamento alle sfide esterne e interne diventa la chiave per il successo della LAN. La proposta combinerà efficienza, sostenibilità e comfort climatico, per un design attento all’ambiente. Il design risponde alle sfide emergenti, considerando le linee guida del design post-pandemico, favorendo anche il benessere. Un’altra considerazione effettuata riguarda il design a prova di tempo.