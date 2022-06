[VIDEO]. Spaventoso incendio a Caivano, fumo nero invade le abitazioni

Nel primo pomeriggio di oggi a a Caivano, in via Tavernola, per cause ancora in corso di accertamento, è divampato un grosso incendio. A prendere fuoco un deposito, già sottoposto a sequestro, di automezzi in disuso. La coltre di fumo è molto intensa. Carabinieri e Vigili del fuoco con diverse autobotti sono sul posto.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

“Un enorme colonna di fumo nero e denso che si leva da un’area a ridosso tra il Parco verde di Caivano e il campo abusivo lì presente, sta raggiungendo le abitazioni circostanti mettendo ancora una volta in allarme i cittadini del comune a nord di Napoli. A testimoniarlo le immagini e alcuni video che ci sono stati inviati dai presenti. Le fiamme stanno divorando rifiuti, copertoni e gli alberi presenti minacciando anche un parcheggio auto lì vicino. Sul posto i vigili del fuoco che stanno tentando di spegnere le fiamme preservando l’abitato circostante e disinnescando l’ennesima bomba ecologica scoppiata in quest’area. Tuttavia i fumi tossici hanno già raggiunto l’asse stradale creando diversi problemi al traffico. Ci sono timori fondati di trovarci alla vigilia di una nuova drammatica stagione dei roghi, visto il moltiplicarsi di segnalazioni nelle ultime settimane. Per contrastare questo fenomeno servono più controlli da parte delle forze dell’ordine sull’intero territorio per difendere la salute dei residenti assicurando alla giustizia questi criminali senza scrupoli”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.