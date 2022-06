Ruba un furgone e investe tre persone uccidendone una, il video del furto

Non ha retto la pressione e si è presentato ai carabinieri di Cercola. Così è finita la folle fuga di Francesco De Luca, intorno alle 19, quando ha confessato. Il 29enne napoletano ha seminato panico e terrore alla guida di un furgone, travolgendo tre passanti tra Volla e Cercola, di cui uno è morto a causa delle ferite riportate.

Non ci sarebbero legami tra le persone investite – riporta il Corriere del Mezzogiorno – anche se procedono gli accertamenti in tal senso da parte delle forze dell’ordine. Luisa Esposito, 47 anni, di Cercola; Loredana Di Stadio, 40 anni, di Casalnuovo i nomi delle due donne investite. Alla prima servono 30 giorni di prognosi, per la 40enne invece si attende il ricovero in chirurgia per la frattura del femore e per un ematoma al rene. A scriverlo è lo stesso quotidiano. Il ferito più grave sin dal primo momento era il 73enne Luigi Guadagno, di Cercola. I medici del presidio ospedaliero lo hanno sottoposto ad un complesso intervento d’urgenza ma poco dopo il trasferimento nella Rianimazione l’uomo ha perso la vita.

