Incendio in casa nel Casertano, Agata si addormenta vicino alla stufa e muore

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Tragedia nella serata di ieri a Valle di Maddaloni, dove un incendio divampato in un’abitazione di via Sannitica è costato la vita a Agata Piscitelli, 86 anni. Lo riporta Edizione Caserta. L’anziana è stata trovata senza vita all’interno della sua casa, invasa dal fumo quando sono arrivati i soccorritori. Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe trattenuta troppo vicino alla stufa accesa, utilizzata per fronteggiare il calo delle temperature. È possibile che si sia addormentata mentre era seduta accanto alla fonte di calore, senza accorgersi del pericolo, dando così origine all’incendio.

Un elemento decisivo nella ricostruzione è stato fornito dai familiari. Il figlio, uscito per una breve commissione in paese, al rientro ha trovato l’abitazione completamente saturata dal fumo e ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Gli investigatori stanno ora accertando le cause esatte dell’innesco, valutando se il rogo sia partito da un contatto accidentale con la stufa o da un possibile surriscaldamento dell’apparecchio. Un rischio purtroppo frequente nei mesi invernali, quando sistemi di riscaldamento domestico obsoleti o non adeguatamente sorvegliati possono trasformarsi in trappole mortali.

L’intera comunità di Valle di Maddaloni è sotto shock per la drammatica perdita, avvenuta in un contesto di assoluta quotidianità. Una tragedia consumatasi in pochi istanti, tra le mura della propria casa, dove l’anziana viveva da sempre.

