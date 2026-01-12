PUBBLICITÀ
Incendio in una villa a Varcaturo, tre persone evacuate nella notte

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Un vasto incendio ha interessato nella serata di ieri una villa situata nel Parco degli Oleandri, a Varcaturo. Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, sarebbe partito dal piano inferiore dell’abitazione, estendendosi rapidamente ad altri ambienti. La colonna di fumo generata dalle fiamme è stata chiaramente visibile anche a grande distanza.

Secondo le prime ricostruzioni, le tre persone presenti all’interno dell’immobile sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente, senza riportare conseguenze. Sul luogo dell’incendio sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Lo riporta TeleclubItalia.

Non si registrano feriti. Spetterà ora ai Vigili del Fuoco stabilire le condizioni strutturali dell’edificio e verificare se l’abitazione potrà essere nuovamente abitata dai proprietari.

