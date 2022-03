Inversione sull’A1, poi l’impatto frontale a 100 km orari: la dinamica del terribile incidente

Ha viaggiato sull’A1 Milano-Napoli contromano per alcuni chilometri a bordo della sua 500XL. Poi si è accorto di aver sbagliato senso di marcia, ed una Ford che sopraggiungeva – nel verso giusto – ha rallentato dopo aver compreso la situazione. Proprio a quel punto, arriva una terza auto ad oltre cento chilometri orari che – complice la scarsa visibilità – li ha colti in pieno.

La dinamica dell’incidente

Questa è la dinamica ormai accertata dalla Polizia Stradale di Caserta, legata al tragico incidente avvenuto nella serata di sabato intorno alle 19 nel tratto casertano dell’A1, tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, lungo la carreggiata sud in direzione Napoli. Inizialmente – riporta Edizione Caserta – si ipotizzava che Gennaro Casafredda, il 67enne di Sant’Egidio del Monte Albino a bordo della 500, avesse imboccato l’autostrada contromano al casello di Santa Maria Capua Vetere. In realtà, l’uomo stava guidando nel verso giusto, fino a quando non ha avrebbe fatto inversione: probabilmente ha pensato di aver sbagliato in precedenza o era confuso. Da quel momento, percorre la carreggiata sud contromano sulla corsia di sorpasso e lo fa per alcuni chilometri, fino all’impatto fatale.

L’impatto fatale

La Ford con a bordo i fratelli Vittorio e Pietro Verone, 77 e 73 anni di Castellammare di Stabia, ha rallentato quando ha visto il conducente della Fiat arrivare contromano. Anche Casafredda ha rallentata, probabilmente le due auto si sono addirittura fermate. A quel punto, però, è sopraggiunta a velocità moderata una Range Rover con a bordo due uomini, che ha centrato in pieno la Ford e poi la Fiat. La Range Rover si è ribaltata, con i due feriti all’interno ricoverati e non in pericolo di vita. Per i due fratelli, invece, niente da fare. Deceduto anche l’uomo che guidava contromano.