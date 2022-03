Pozzuoli, ha riaperto il tunnel di Lucrino: “Autovelox per eliminare i dossi”

Ha riaperto alla circolazione veicolare il tunnel di Lucrino: un percorso sicuro e rinnovato, con sistemi di controllo e di soccorso all’avanguardia. Grazie al collegamento al centro di videosorveglianza – composto da 14 telecamere – la sala operativa della Polizia municipale potrà monitorare costantemente quanto avviene lungo il tragitto, intervenendo tempestivamente per la sicurezza. Prossimamente si procederà con l’installazione di autovelox che permetteranno l’eliminazione dei dossi

Le parole del sindaco di Pozzuoli. “Ringrazio, per la pazienza e lo spirito di sacrificio che hanno avuto, i cittadini che abitano o lavorano in zona e, per la collaborazione e la disponibilità manifestate, i vigili del fuoco e la ditta esecutrice dei lavori, che hanno lavorato in piena sintonia con i nostri uffici dei Lavori Pubblici.

La chiusura era inevitabile e certamente abbiamo preferito farla nel periodo invernale piuttosto che d’estate quando sono maggiori i flussi d’auto che si muovono da e per Lucrino. Ora abbiamo una galleria rinnovata e sicura, con sistemi di controllo e di soccorso all’avanguardia e nel rispetto della normativa vigente.

Dopo l’installazione delle 14 telecamere di videosorveglianza, collegate con la sala operativa della polizia municipale, e di una serie di estintori, i lavori più complessi e articolati hanno riguardato la realizzazione di un sistema idrico antincendio che attraversa l’intero tratto del tunnel, pronto ad attivarsi in caso di necessità e collegato ad una serie di serbatoi d’acqua esterni alla galleria. Particolari sensori segnaleranno eventuali incendi o situazioni di pericolo determinando il pronto intervento dei vigili del fuoco o degli agenti della polizia municipale.

Inoltre, il piano di emergenza della gestione della galleria garantirà h24 gli interventi di manutenzione su tutti i dispositivi di sicurezza.

Restano da completare il nuovo impianto di illuminazione e quello di ventilazione, oltre all’installazione di autovelox che permetteranno l’eliminazione dei dossi: i lavori di quest’ultimo lotto sono in via di aggiudicazione e saranno eseguiti di notte per evitare la chiusura della galleria per l’intero arco della giornata”.