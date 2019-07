Grave incidente in Campania, donna incinta di 3 mesi in ospedale: il marito ha accusato un malore mentre guidava

Terribile incidente questa mattina a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Stando ad una prima ricostruzione, pare che due auto si siano scontrate e che, uno dei due conducenti, abbia perso il controllo della vettura. In un veicolo c’era una coppia, mentre nell’alttro era presente una donna al terzo mese di gravidanza, insieme al marito e ad un bambino. Tempestivo l’intervento del 118, che ha provveduto a trasferire la donna all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Per fortuna nessuno delle 3 persone coinvolte sembra grave, anche se i sanitari hanno preferito di effettuare altri controlli sulla donna, per verificare che non ci siano complicazioni nella gravidanza. L’altro uomo, invece, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Gaetano Fucito di Mercato San Severino: anche le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

Il sinistro -riporta Fanpage Napoli- sarebbe stato causato dal marito della donna che, mentre era alla guida, avrebbe accusato un malore.