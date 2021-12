Un altro incidente sul lavoro, operaio cade dall’impalcatura e muore nel Napoletano

Un operaio edile di 59 anni è morto oggi nell’isola d’Ischia mentre era al lavoro in un cantiere a Forio. L’uomo stava lavorando in un edificio privato in ristrutturazione nella zona di via Palummera quando, per cause ancora non chiare, è precipitato da una impalcatura riportando gravissime ferite. Portato nell’ospedale Rizzoli – secondo alcune voci non confermate con un furgone da colleghi di lavoro – non è stato possibile salvarlo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Ischia, coordinati dal capitano Mitrione, in collaborazione con la Asl Napoli 2; la salma è stata sequestrata. (ANSA).

Seconda morte sul lavoro negli ultimi giorni in Campania

Si tratta, purtroppo, del secondo decesso sul lavoro in Campania nel giro di pochi giorni. Lo scorso 14 dicembre un operaio è infatti caduto da un’impalcatura a Capodrise, nel Casertano. A perdere la vita è stato Mario Cantiello, 59enne operaio edile. Fatale per lui il volo da un’altezza di 4 metri.