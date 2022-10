Rapinatore ucciso nella sparatoria, indagati 5 agenti di polizia

Sono indagati per omicidio colposo i 5 agenti della polizia coinvolti nel conflitto a fuoco con una banda di rapinatori, Giovanni Rinaldi è morto proprio nella sparatoria avvenuta a Cesinali lo scorso 13 ottobre scorso. Dunque sono due gli agenti in servizio nella questura di Avellino e altri tre della questura di Foggia, allertati nella stessa serata dai colleghi di Chieti, che erano all’inseguimento delle auto rubate e intercettate grazie al segnale gps di una. Si tratta di un atto dovuto che servirà ai magistrati per far luce sull’intera vicenda.

LA NOTTE DELLA SPARATORIA

Giovedì scorso il commando armato ha avuto un conflitto a fuoco con la Polizia ad Avellino. Secondo le indagini i malviventi avrebbero dovuto assaltare un portavalori. Gli agenti della squadra mobile di Foggia erano già sulle tracce del commando che era partito da Cerignola a bordo di cinque auto.

Giovedì sera dal gruppo di auto si sono allontanate due Jeep, una bianca e una nera, che si sono fermate all’altezza del cimitero. I poliziotti si sono avvicinati alla Jeep nera a bordo della quale c’erano tre bitontini che sono stati fermati. Mentre la Jeep bianca, con a bordo quattro persone, alla vista della polizia ha fatto una inversione ed è fuggita cercando di investire un agente.

Dalla Jeep sono poi stati sparati alcuni colpi di pistola e la polizia ha risposto al fuoco. I malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce e, quando l’auto è stata ritrovata nelle campagne di Cesinali, al suo interno c’era il corpo senza vita di Rinaldi.

Savino Ariostini, il 53enne che secondo gli inquirenti potrebbe aver capeggiato il commando, è stato fermato il 14 ottobre a bordo di un autobus in provincia di Avellino.