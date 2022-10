 Lutto nei Ricchi e poveri, si è spento il cantante Franco Gatti

Franco Gatti, il baffo dei Ricchi e poveri è morto oggi a Genova. Componente storico della band italiana si è spento all’età di 80 anni. Ad annunciare all’ANSA la scomparsa di Franco Gatti sono i Ricchi e Poveri, insieme alla sua famiglia. «È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco», dicono addolorati.

La sua carriera musicale inizia negli anni ’60 quando entra a far parte del famosissimo quartetto composto da Angelo Sotgiu, Marina Occhiena e Angela Brambati. Il gruppo debutta al Cantagiro 1968, con il brano L’ultimo amore.

«Beveva troppo, è stata la sua disgrazia». L’ex cantante dei Ricchi e Poveri ha parlato del dramma accaduto al figlio Alessio a Caterina Balivo, ospite nel salotto di Rai1. Dopo aver parlato degli esordi della sua carriera e dei tanti successi, Gatti ha raccontato, a cuore aperto, una pagina dolorosa della sua vita. La morte di Alessio, il figlio 23enne, avvenuta nel febbraio 2013.

L’artista ha parlato anche dei segnali che gli manderebbe il figlio: «A casa veniva sempre un gabbiano la mattina sul mio terrazzino. Lo guardavo e poi se ne andava. Ero a Mosca in albergo dietro ai vetri di una finestra. Pensai a mio figlio e vidi un gabbiano. Se non era un messaggio questo? Credo che ci rincontreremo, lo spero». Le toccanti parole di Franco Gatti commuovono Caterina Balivo.

Dopo la morte del figlio nel 2013 aveva deciso di prendersi una pausa dal gruppo. Un dolore troppo grande da sopportare per Gatti che si era ritirato ma l’amore del pubblico per la voce “bassa” della musica italiana non l’ha mai abbandonato.

Gatti nel febbraio 2020 si è riunito allo storico gruppo insieme al rientro di Marina Occhiena dopo 39 anni, sul palco del Festival Di Sanremo. Franco Gatti aveva accettato solo di partecipare al disco, a Sanremo e al tour evento, al massimo 3/4 date, ma non di più, per stare vicino alla propria famiglia.