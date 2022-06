Inseguimento con spari tra Villaricca, Calvizzano e Mugnano: fermate 3 persone

Stamattina poco le dieci e mezza è avvenuto un rocambolesco inseguimento tra Villaricca, Calvizzano e Mugnano finito in sparatoria tra poliziotti in borghese e 3 presunti malviventi a bordo di una Fiat Panda. I tre, dopo aver messo a segno un colpo, sono stati inseguiti da 4 agenti a bordo di una Renault Captur in borghese. I poliziotti hanno intimato l’alt ma i 3 sono scappati facendo vedere le pistole.

Il rocambolesco inseguimento si è protratto per le strade di Corso Italia dalla rotonda di Villaricca fino a Mugnano, in via Orazio. Sono partiti anche colpi di pistola, uno dei malviventi è rimasto ferito ad una mano ma non in modo grave. Non è ancora chiaro dove abbiano messo a segno il colpo, i poliziotti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sul posto sono arrivate due ambulanze che hanno trasportato i feriti agli ospedali di Pozzuoli e Giugliano.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

I VIDEO DELL’INSEGUIMENTO

LE FOTO