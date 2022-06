Paura nel carcere di Poggioreale, detenuto salvato dagli infermieri dopo un arresto cardiaco

Un detenuto del carcere di Poggioreale salvato dopo aver avuto un arresto cardiaco. Lo rende noto il garante regionale dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello. «Gerardo, portatore di pace maker, intorno alle 20,15 di ieri sera, ha riferito di sudorazione profusa e malessere. I medici e gli infermieri del Centro Clinico, hanno messo in essere tutte le attività per il soccorso. Il detenuto è andato in arresto cardiaco. Praticate le manovre del caso. Dopo circa 30 minuti il paziente si è ripreso, salvo, per essere poi prelevato dal 118 per essere trasferito in una struttura sanitaria ospedaliera».

Aggiunge Ciambriello: «A proposito delle assunzioni sanitarie che ho richiesto, l’Asl Napoli 1, mi ha comunicato che a Poggioreale come Secondigliano si sta procedendo, su indicazione della direzione generale, a una assunzione di oltre 90 infermieri e 50 operatori socio sanitari, con in itinere l’assicurazione di 45 medici, che andranno a integrare quelli già presenti, con i contratti della dirigenza medica».