Briatore contro le pizze a 4 euro: “Costano troppo poco, cosa ci mettono dentro?”

“Questi signori che vendono una pizza a 4-5 euro, cosa mettono in queste pizze?”. La domanda di Flavio Briatore rimbalza sui social e alimenta il dibattito. Il manager torna sul tema del costo della pizza dopo le polemiche per i prezzi previsti nei locali della sua catena Crazy Pizza. “Noi siamo partiti da un ragionamento molto semplice, dobbiamo mettere i migliori ingredienti possibili”, dice Briatore in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

“I miei amici pizzaioli che dicono che la nostra pizza è troppo sottile ti danno una mattonata di pizza con un laghetto di pomodoro al centro. Questi signori che vendono una pizza a 4-5 euro, cosa mettono in queste pizze? Come tutti devi pagare i fornitori, l’Iva sui fornitori, c’è lo scontrino al cliente, devi pagare gli stipendi, gli affitti, le tasse… O vendi 50mila pizze al giorno o c’è qualcosa che mi sfugge…”, aggiunge.

“Noi vogliamo la qualità”, ribadisce. “La cosa che mi dà fastidio è che in Italia, quando hai successo, trovi sempre questa rabbia. L’Italia è un paese rancoroso, pieno di invidiosi”, conclude. Tra i commenti, spicca quello del professor Matteo Bassetti: “È vero, Italia piena di invidiosi e rancorosi. Hai ragione”.

La risposta di Francesco Emilio Borrelli a Flavio Briatore

“Sulla pizza napoletana non accettiamo lezioni da chi non ha nessun titolo per farne. Ancora una volta Flavio Briatore interviene a sproposito non sapendo minimamente di cosa parla. La pizza, riconosciuta dall’UE con marchio STG (Specialità Tradizionale Garantita), inserita dal 2017 nella lista Unesco dei patrimoni mondiali dell’umanità per la tradizione del pizzaiolo napoletano, è tipicamente un piatto povero e popolare, non di certo appannaggio per cafoni arricchiti. La tradizione secolare e la cultura che accompagna questo straordinario piatto di certo non può essere insolentita da un parvenu della ristorazione per ricchi. Briatore farebbe bene a venire a lezione dai pizzaioli napoletani dai quali potrebbe apprendere tanti segreti per una buona pizza realizzata con prodotti di qualità e alla portata di tutti. Faccia liberamente i suoi affari senza dare lezioni a chi rappresenta la storia e il successo di questo prodotto”.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Porzio prova la pizza senza cornicione di Briatore, il pizzaiolo napoletano: “14 euro la margherita”

Dopo la visita a Carlo Cracco, Errico Porzio si è recato a Roma per provare anche la pizza della catena di locali di Flavio Briatore. Il pizzaiolo e food blogger, famosissimo per i video sempre più virali pubblicati sui suoi social, è andato quindi da Crazy Pizza dove ha assaggiato la rivisitazione senza cornicione della pizza di Briatore. “Una nuova interpretazione della classica pizza, con tutta la passione e lo spirito dell’Italia” è lo slogan di partenza. I prezzi posso partire da una base di 14 euro fino ai 60. Le sede sono a Londra, Monte Carlo e Porto Cervo.

Com’è la pizza di Briatore?

Nel filmato pubblicato sui social, Porzio si siede a tavolino e ordina una margherita. “In questo impasto quasi certamente non c’è il lievito” esordisce il famoso pizzaiolo napoletano una volta servita la pizza. “Cottura in forno elettrico sicuramente – continua Porzio -, dove rimarrà almeno 2 minuti e mezzo, se non 3″.

Dopo averci aggiunto un filo di olio extravergine (“perché me piace accussì”), il food blogger passa poi all’assaggio: “È una pizza che si digerisce subito. Noi pizzaioli ci facciamo un cuore enorme per capire come fare lievitazione, quante ore, che tecnica, che farina (ecc…), questo senza lievito, con impasto diretto, 180 grammi di panetto e con cottura nel forno elettrico ha fatto un prodotto che può replicare in tutto il mondo. Ma quale Crazy Pizza, questo è un genio!“.

Il conto

Giunto il momento del conto, questo recita: 4 pizze e 2 bottiglie d’acqua, 81 euro (incluso il coperto). La margherita costa 14 euro, 22 euro costa invece la pizza con la burrata. Una bottiglia d’acqua liscia 0,75 (meno di un litro) costa 4 euro.