“Una presta libertà”, polemica su Insigne dopo il video diffuso sui social

Sta circolando sui social un video in cui Lorenzo Insigne, testualmente, dice: “Ciao Kekko, ti sono vicino mi raccomando. Ti auguro una presta libertà. Forza Napoli, ciao”. Il filmato è stato pubblicato su TikTok e ripreso dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Tantissimi i commenti sotto il post: c’è chi accusa il capitano e chi invece lo difende.

DAL NOSTRO ARCHIVIO [11/01/2022] | Insigne, il retroscena dopo la firma con il Toronto: “L’abbiamo trovato grazie a internet”

Alla fine, Lorenzo Insigne, si è ritrovato a firmare per il Toronto grazie anche – anzi, soprattutto – al sito Tranesfermarkt.com. L’aneddoto lo racconta proprio Bill Manning, nonché presidente del club canadese che, dalla prossima estate, accoglierà l’attuale capitano del Napoli che percepirà la bellezza di 11,5 milioni di euro a stagione. “La scorsa estate sono andato su quel sito – il suo racconto – e ho consultato la pagina della Nazionale italiana che aveva appena vinto il titolo di campione d’Europa per vedere quali giocatori andavano a scadenza di contratto. E Lorenzo era uno dei pochi senza contratto da giugno 2022″.

E proprio da quella verifica online che sono partiti i primi dialoghi. “Ho iniziato a segnarmi i giocatori che pensavo fossero di livello mondiale e che pensavo avrebbero avuto un valore in questo mercato – ricorda Manning – Lorenzo Insigne è stato il primo nome in quella lista. Sarà un giocatore che la gente vorrà venire a vedere allo stadio“. Qui Insigne giocherà dalla prossima estate, diventando il 21° giocatore italiano nella storia a giocare in Mls. Per lui un contratto quadriennale da 11 milioni e mezzo più 4 milioni e mezzo di bonus a stagione. Cifre diventate realtà in pochi mesi.