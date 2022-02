Terremoto ai Quartieri spagnoli, arrestato il fratello del ras Percich

Era destinatario di un provvedimento restrittivo a suo carico e ieri è incappato negli uomini dello Stato. Eì così finito in manette Francesco Percich, fratello del più famoso Salvatore indicato come uno dei ras emergenti dei Quartieri spagnoli. In azione sono entrati gli agenti del commissariato Montecalvario che hanno catturato il 29enne, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi il 10 dicembre scorso dovendo espiare la pena detentiva di due anni e quattro giorni per reati contro patrimonio. Percich, fermato dagli agenti, è stato così arrestato.

L’articolo precedente: l’arresto di Salvatore Percich nel gennaio 2020

È un duro colpo quello inferto dagli agenti del commissariato Montecalvario alla mala dei Quartieri spagnoli. Lo scorso pomeriggio infatti gli agenti hanno arrestato il 39enne Salvatore Percich, personaggio di assoluto spessore criminale nella malavita dei vicoli a ridosso di via Toledo. L’uomo è stato bloccato da una volante mentre era in sella ad uno scooter insieme ad un’altra persona (anch’essa arrestata): i due sono stati trovati in possesso di una pistola con matricola abrasa.

L’arresto di Percich dimostra il clima di forte tensione che si respira ai Quartieri specie dopo la recente scarcerazione di Eduardo Saltalamacchia, ras della Pignasecca. Il nome di Perich emerse già lo scorso settembre nel corso di una maxi stesa (furono esplosi oltre 30 colpi) tra vico Concordia e vico Cariati: secondo le ultime informative Percich avrebbe, con il supporto di alcuni fedelissimi, provato ad allargare la propria sfera di influenza andando a intaccare gli interessi delle altre cosche presenti nella zona come i Masiello (indicati come vicini ai Mazzarella) e i Ricci-Saltalamacchia.