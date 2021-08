Continuano i controlli a tappeto da parte dei carabinieri della Compagnia di Ischia nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Napoli. I militari dell’arma hanno denunciato 9 persone. Durante le operazioni, a Forio e a Casamicciola Terme, sono stati controllati 29 appartamenti in locazione turistica e 95 sono i rispettivi ospiti identificati per monitorare il flusso turistico.

I Carabinieri hanno così denunciato a piede libero 5 persone per aver illecitamente dato in affitto il proprio appartamento omettendo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità degli alloggiati. Le situazioni economiche dei 5 saranno segnalate alle Agenzie delle Entrate.

DENUNCIATI DUE GIOVANI ARMATI

Denunciati, inoltre, un 18enne e 2 ragazzi 20enni. I Carabinieri li hanno trovati in possesso di coltelli a serramanico dalle dimensioni comprese tra i 15 e i 17 centimetri. Militari attenti anche alla verifica del rispetto del codice della strada. 15 le sanzioni elevate. Denunciato un 32enne trovato alla guida del proprio scooter con tasso alcolemico superiore ai limiti previsti.

FESTA ABUSIVA A ISCHIA

Inoltre sabato scorso i carabinieri di Ischia interrompevano una festa in una discoteca abusiva con oltre 200 persone. I militari identificavano quasi tutti i partecipanti e hanno denunciato a piede libero 2 persone: il legale rappresentante della società, un 75enne, e la persona delegata per l’evento, una 39enne. I due risponderanno all’autorità giudiziaria per violazioni alle normative in materia di pubblici spettacoli e per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento. L’area teatro della festa, di circa 650 metri quadrati e costituita da giardini e terrazze, sottoposta a sequestro preventivo.