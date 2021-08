Raffica di controlli ad Ischia, polizia e carabinieri controllano oltre 1500 persone

La scorsa settimana gli agenti del Commissariato di Ischia e gli acquascooteristi dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, nell’ambito dei servizi predisposti per il Ferragosto effettuavano diversi controlli. Quest’azione è stata finalizzata a garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti presenti sull’isola.

I poliziotti identificavano 1547 persone, controllavano 602 veicoli e 155 imbarcazioni e, contestavano 20 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica. Infine in a Serrara Fontana un 44enne napoletano denunciato per la violazione del foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola verde.

CONTROLLATI GLI APPARTAMENTI AD ISCHIA

Serrati i controlli dei carabinieri sull’isola di Ischia, nell’ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di Napoli. Trentasei appartamenti ispezionati dai militari della locale compagnia: 4 le persone denunciate per aver locato le proprie abitazioni. Non hanno comunicato l’identità degli alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza.

Due minori, controllati nella zona portuale, denunciati perché trovati in possesso di un coltello a serramanico e di uno sfollagente telescopico. Un 40enne, invece, beccato in possesso di 200 ml di metadone, in due flaconi privi di etichetta, e di una dose di marijuana e un bilancino di precisione.

Stessa sorte toccata per un 45enne, denunciato per un furto in abitazione commesso lo scorso 2 agosto a Serrara Fontana. Aveva rubato ad un’anziana 50 euro e alcuni monili, introducendosi furtivamente nel suo appartamento. Due i locali sanzionati per violazione dell’ordinanza comunale sulle emissioni sonore, infatti, riproducevano musica ad alto volume oltre le ore 2. Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada: 12 le multe notificate ad altrettanti automobilisti.