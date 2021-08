Scontro tra auto e moto lungo la Domiziana, traffico sulla via del mare

Nella tarda mattina di oggi è avvenuto un grave incidente lungo la Domiziana in cui sono state coinvolte un’auto e una moto. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Mondragone. Il conducente del veicolo a 2 ruote è stato trasportato d’urgenza alla clinica di Pineta Grande con fratture ad entrambe le gambe. In questi giorni la via Domizia è presa d’assalto da parte di tanti bagnanti che vogliono approfittare di questi giorni di festa per sconfiggere la terribile calura.

LE STRADE AFFOLLATE VERSO IL MARE

Momenti di paura quelli vissuti ieri mattina sull’Asse Mediano, dove un furgone è finito in una scarpata. Questo è quanto visto dagli automobilisti presenti, nei pressi dello svincolo di Aversa-Melito. Sul posto è stato tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi del 118, i quali si sono accertate delle condizioni dell’uomo.

La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire. Per ora si sa solo che il guidatore della vettura potrebbe aver perso il controllo uscendo di strada e finendo nella scarpata. Il sinistro, inevitabilmente, ha mandato in tilt il traffico.