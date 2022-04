Isola dei Famosi, i fratelli Tavassi già a rischio esclusione. Guendalina scatena la guerra social

I concorrenti finiti in nomination nel corso dell’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi sono: Licia Nunez, Marco Cucolo, Guendalina Tavassi e Edoardo Tavassi. La più votata dai naufraghi è stata proprio Guendalina Tavassi. Il leader di puntata Roger ha invece scelto Edoardo. La prossima settimana, uno tra i concorrenti sarà eliminato dalla Palapa ma la sensazione è che, qualora i fratelli Tavassi dovessero essere salvati dal pubblico a casa, finirebbero nuovamente in nomination la settimana successiva.

Il fidanzato di Guendalina Tavassi attacca alcuni concorrenti dell’Isola

Durante la puntata andata in onda lunedì, Guendalina ha avuto modo di parlare con il fidanzato Federico. Recentemente la naufraga ha attaccato alcuni compagni che, a suo dire, non le avrebbero dato ragione su determinate dinamiche di gioco. Il ragazzo ha così sparato a zero su alcuni concorrenti come Nicolas, Laura, Estefania e Roger.

“Hai tutti contro perché sei la più forte, la più temuta. Su quell’Isola Nicolas fa il buon samaritano ma poi non va bene, arrivati a un certo punto bisogna poi tirare fuori gli attributi – dice Federico a Guendalina – Laura è molto falsa nei tuoi confronti. Poi Estefania e Roger lasciano il tempo che trovano, invece Edoardo sai bene che è un pacifista e quindi non si schiererà mai dalla tua parte se tutti sono contro di te. Quindi continua così perché hai ragione su tante cose“.

Rincuorata dal fidanzato, Guendalina lo ringrazia: “Ti amo amore mio, grazie. So che comunque non sono sola perché ci sei tu cuore“. Le dichiarazioni del ragazzo, tuttavia, non sono andate giù a Laura Maddaloni: “Vorrei capire perché sono falsa”. Il ragazzo controbatte: “Io è quello che ho visto dalle clip, è giusto che glielo dico. Difendo la mia fidanzata, poi tu sai quello che fai e comportati come preferisci“.

Guendalina ed Edoardo, l’appello dai loro social

Intanto sui social è scoppiata una vera e propria corsa al voto per salvare i fratelli Tavassi dall’eliminazione. “Tocca a voi flowers! Votiamo per salvare la nostra Guenda! Potete farlo : •sull’app Mediaset Play con un massimo di 3 voti. tramite sms inviati al numero 477.000.2 •tramite il sito web www.isola.Mediaset.it •tramite Smart tv e decoder abilitati SIETE PRONTI A VOTARE TUTTI?” si legge sul profilo Instagram della Tavassi.