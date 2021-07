Stasera l’Italia ha vinto gli Europei battendo l’Inghilterra ai rigori. Anche nella città di Napoli è scoppiata la festa liberatoria. Il cammino degli azzurri è stato lungo riuscendo a battere ai gironi la Turchia, Svizzera, Galles. Nelle fasi eliminatore ha eliminato agli ottavi di finale Austria, ai quarti il Belgio e la Spagna in semifinale.

ITALIA- TURCHIA

Tre gol alla Turchia alla fine sembrano pochi e serve un tempo per sfondarlo. Dopo un sospetto rigore, ma la regola sul mani in area è appena cambiata, al 53′ arriva l’autogol di Demiral su cross di Berardi a premiare l’assedio azzurro. L’uno-due di Immobile e Insigne in 17′ chiude i giochi. Donnarumma inoperoso e Spinazzola sugli scudi. Alla fine si fa festa con i 16mila tornati a sorridere allo stadio dopo lo stop per la pandemia.

ITALIA-SVIZZERA

L’ Italia ha battuto la Svizzera 3-0 in una partita del gruppo A di Euro 2020 garantendosi con un turno di anticipo la qualificazione agli ottavi di finale. Le reti Locatelli al 26′ e 52′ e di Immobile all’88’. “La Svizzera è una squadra forte, è stata una partita durissima e lo sapevamo. Avremmo potuto segnare prima, ma abbiamo sofferto quando c’era da farlo Abbiamo meritato perché pensavamo di voler vincere a tutti i costi”. Così il ct Roberto Mancini.

GALLES-ITALIA

L’Italia batte il Galles 1-0 grazie a un gol di Pessina e chiude prima, a punteggio pieno, il suo gruppo a Euro 2020. Agli ottavi, a Wembley il 26 giugno alle 21, incontrerà l’Austria. L’estate romana della nazionale di Mancini agli europei si chiude con l’ennesima festa, un successo per 1-0 sul Galles che i titolari aggiunti azzurri regalano al commissario tecnico consentendogli di eguagliare l’allenatore Vittorio Pozzo.

AUSTRIA-ITALIA

L’Italia batte l’Austria 2-1 dopo i supplementari e si qualifica ai quarti di finale degli Europei Un gol di testa di Arnautovic è stato annullato per fuorigioco dalla Var, così come sempre per offside un possibile fallo da rigore commesso da Pessina. Mancini ha cambiato tutto l’attacco prima del 90′ ed è stato premiato. Chiesa, al 5′, ha sbloccato il risultato, Pessina al 15′ ha sigillato il risultato, ma l’Austria non si è arresa, segnando con Kalajdzic al 9′ sts.

ITALIA-BELGIO

L’Italia batte 2-1 il Belgio a Monaco e si qualificava per le semifinali di Euro 2020. Affronta la Spagna martedì prossimo a Londra. Gli azzurri sono andati presto in gol con Bonucci, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Ci ha pensato allora Barella a portare in vantaggio l’Italia al 31′ con un bel tiro a incrociare da dentro l’area e il raddoppio è arrivato al 44′ con Insigne.

SPAGNA-ITALIA

Nella semifinale di Wembley l’Italia ha battuto la Spagna 5-3 dopo i rigori. I tempi regolamentari si erano chiusi 1-1, cosi’ come i supplementari reti di Chiesa e Morata. Questa la sequenza dei rigori nella semifinale di Euro 2020 a Wembley tra Italia e Spagna, finita 5-3 dopo i rigori Locatelli: parato (1-1) Dani Olmo: sbagliato (1-1) Belotti: gol (2-1) G.Moreno: gol (2-2) Bonucci: gol (3-2) Thiago: gol (3-3) Bernardeschi: gol (4-3) Morata: parato (4-3) Jorginho: gol (5-3).