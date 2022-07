[Video]. Choc negli Usa, poliziotti uccidono afroamericano con 60 colpi di pistola

Novanta colpi sparati da otto agenti, sessanta hanno colpito l’afroamericano 25enne Jayland Walker uccidendolo. Ad Akron in Ohio il 25enne Jayland Walker è stato brutalmente ucciso da una raffica di proiettili che lo hanno colpito mentre tentava la fuga. A riportare i dettagli dell’uccisione è stata la CNN, una delle più importanti emittenti televisive americane.

L’uccisione di Jayland Walker

L’uccisione di Jayland Walker, ex dipendente Amazon e rider di cibo a domicilio, ha scatenato proteste tra la comunità locale. I poliziotti hanno ucciso il giovane dopo una fuga in auto. Il ragazzo non si era fermato all’alt ed era fuggito, secondo la polizia Jayland Walker aveva sparato un colpo di pistola dal finestrino. Una volta arrivato in un parcheggio accerchiato da 13 agenti il 25enne ha tentato la fuga a piedi ed è qui che l’atroce uccisione avviene. Otto agenti hanno infatti sparato 90 colpi di pistola di cui 60 hanno effettivamente colpito Jayland Walker uccidendolo.

Le accuse alla polizia americana

Il corpo è stato poi portato dal medico legale per effettuare l’autopsia ed il cadavere era addirittura ammanettato. L’atroce uccisione del giovane rider ha sconvolto tutta la comunità locale. La polizia americana non è nuova a questo tipo di accuse. Nomi come quelli di George Floyd e Breonna Taylor sono la testimonianza delle accuse sporte agli agenti americani. Il noto caso Floyd è stato chiuso dichiarando colpevole l’agente accusato. Più complessa rimane la vicenda per Taylor, anch’essa agente di polizia uccisa nella sua abitazione durante un controllo.

Svariate le accuse di razzismo agli agenti di polizia negli USA, più violenti negli arresti ed in generale nelle azioni quando l’accusato ha un colore di pelle diverso dal proprio. Nonostante la comunità americana sia decisamente eterogenea e si fondi sull’insieme di culture diverse che partirono alla volta del “nuovo continente” resta ancora “vittima” del razzismo.

Motivo per cui l’uccisione di Jayland Walker ha scatenato le proteste della comunità. La CNN ha rivelato i dettagli successivi alla morte del ragazzo, compresi il rapporto del medico “coroner”.Dalle immagini si possono notare lacci emostatici e bende probabili tentativi di salvataggio. La polizia ha poi inoltre reso pubblico il video dell’inseguimento. Per evitare e prevenire possibili disordini il sindaco di Akron ha decretato il coprifuoco dalle 9 di sera fino alle 6 di mattina.