Mariasofia scomparsa all’improvviso a 27 anni, laurea alla memoria alla Parthenope

Lunedì 11 luglio alle ore 10.30, presso l’aula Magna dell’università degli studi di Napoli “Parthenope” al centro direzionale verrà attribuita la laurea magistrale alla memoria, con il titolo di Dottore magistrale in scienze e tecnologie della navigazione, a Mariasofia Paparo, improvvisamente scomparsa lo scorso aprile.

A darne notizia è direttamente l’Ateneo con un post pubblicato su Facebook: “Come si ricorderà, la notizia del triste accadimento aveva avuto anche una eco mediatica, sia per l’età di Mariasofia (27 anni), sia per il suo notorio impegno, oltre che negli studi universitari, anche nelle attività sportive, trattandosi di una atleta eclettica e di una esperta nuotatrice che aveva partecipato, tra l’altro, alla Capri-Napoli in staffetta.

Mariasofia aveva completato tutti gli esami e si apprestava a discutere la tesi in Fotogrammetria con relatore il Prof. Ugo Falchi, quando un infarto ne ha spezzato per sempre sogni e speranze, tra lo sgomento dei familiari, dei docenti e dei colleghi universitari.

Alla richiesta della assegnazione della Laurea alla Memoria, inoltrata dalla madre di Mariasofia, la dott.ssa Giuseppina Principe Paparo, hanno risposto positivamente il Corso di Studio di Scienze e Tecnologie della Navigazione e tutti gli organi accademici competenti dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

La consegna della pergamena ai parenti della compianta Mariasofia avverrà alla presenza del Rettore dell’Ateneo, il Prof. Alberto Carotenuto, del Presidente della Scuola interdipartimentale delle Scienze, dell’Ingegneria e della Salute, Prof. Giulio Giunta, del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Prof. Giorgio Budillon, oltre che della Commissione di Laurea del Corso di Studio presieduta dal Coordinatore, il Prof. Claudio Parente”.