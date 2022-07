Jennifer Lopez arriva a Capri per il concerto, tanti ospiti e prezzi delle camere alle stelle

È tutto pronto per il concerto benefico LuisaViaRoma per Unicef a Capri 2022. Madrina della serata di sabato 30 luglio sarà Jennifer Lopez, che si esibirà in un concerto esclusivo ne La Certosa di San Giacomo. Fresca di compleanno (53 anni appena compiuti) e viaggio di nozze a Parigi con il marito Ben Affleck, sta già generando grande movimento sull’Isola, con ingenti richieste alle strutture e camere fino a 18mila euro.

L’amore di Jennifer Lopez per Capri

L’amore di Jennifer Lopez per Capri è un sentimento ormai risaputo. Spesso la star la sceglie come tappa dei suoi mini tour italiani in estate e l’anno scorso fu addirittura il magico sfondo del ritorno di fiamma con Ben Affleck, l’attore con il quale si era ricongiunta dopo venti anni dall’ultima rottura. Le foto dei Bennifer per le vie capresi fecero il giro del mondo, aumentando sempre di più le quotazioni di certe location, diventate nel tempo mete esclusive e modaiole, off limits per comuni mortali.

L’evento esclusivo ha fatto salire i prezzi delle camere alle stelle

L’evento è riservato ai soli invitati ma l’ansia di potersi riservare un posto a pochi metri o sulla stessa isola di Jennifer e Ben è salita alle stelle negli ultimi giorni. Tant’è che, come riporta Il Mattino, le strutture sul posto si sono organizzate per tempo, facendo salire i prezzi per camera o suite a livelli inaccessibili. Si parte dai 700 euro per notte fino ad arrivare “a un b&b di Anacapri, che chiede, per ogni notte del weekend di fine luglio, addirittura 18mila euro, sia pure in cambio di una junior suite con piscina privata, letto extra-large e colazione inclusa“.

Il programma e gli ospiti della serata di beneficenza a Capri

Al gala di beneficenza, LuisaViaRoma presenterà un progetto artistico che metterà in luce la triste realtà dei rifugiati siriani in Giordania, realizzato in collaborazione con UNICEF Italia. Parimenti importante, il successivo live streaming con UNICEF in Ucraina, perché: “Le nuove guerre non annullano i bisogni di coloro che sono fuggiti dalle guerre passate e non hanno ancora trovato la strada verso casa“. Nell’edizione 2021, fu Katy Perry la star della serata con il suo concerto alla Certosa. Gli ospiti della serata di Jennifer Lopez per Unicef e LuisaViaRoma 2022 dovrebbero essere confermati nei nomi di: Jared Leto, Naomi Campbell, il regista Spike Lee, Vanessa Hudgens e la top model Alessandra Ambrosio, lo straordinario Jamie Foxx, l’icona Jeremy Irons, Natalie Emmanuel e molti altri. (Fanpage)