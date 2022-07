Schiaffi e pugni tra parroco e fedele ad Aversa, spunta il video della rissa

Sono spuntate anche le immagini della lite tra il sacerdote della Madonna di Casaluce di Aversa ed un fedele, avvenuta lo scorso martedì mattina in via Roma. Le telecamere di alcuni negozi, infatti, hanno ripreso la parte finale della colluttazione avvenuta, a quanto pare, per una offerta ritenuta “troppo bassa” dal parroco. Nel filmato si vedono i due uomini strattonarsi e poi finire a terra. Il prete, poi, si pone a cavalcioni sul fedele ed inizia a prenderlo a schiaffi. Soltanto l’intervento delle altre persone, per fortuna, ha evitato che la lite continuasse.

La lite tra il parroco ed il fedele ripresa dalle telecamere. Partono anche gli accertamenti della Diocesi

Alla scena hanno assistito decine di persone. Inoltre, il fedele, si sarebbe recato anche in ospedale per farsi refertare. Poi, soltanto dopo, ha denunciato l’accaduto alle autorità competenti. Sul caso c’è anche la Diocesi di Aversa, guidata dal vescovo Angelo Spinillo, che ha avviato una indagine interna attivando “i propri organismi canonici deputati a fare piena luce sull’accaduto”. Se le accuse dovessero essere confermate, non si escludono provvedimenti: il parroco, difatti, potrebbe essere anche spostato.

I motivi della rissa

I fatti sono accaduto lo scorso martedì mattina, nei pressi di una chiesa della città normanna. Dopo aver celebrato un funerale, il fedele ha raggiunto il parroco in sagrestia e gli avrebbe offerto la cifra di 25 euro. Quel gesto, a quanto pare, ha scatenato la rabbia del prete che lo ha ripreso. Ne è presto scaturito un diverso, durante il quale l’uomo che ha donato i suoi soldi ha reso noto che il suo atto non era ‘obbligatorio’. E a quel punto sarebbe partita l’aggressione del parroco proprio fuori la chiesa, ripresa dalle telecamere della zona.

IL COMUNICATO DELLA DIOCESI DI AVERSA

Il comunicato della Diocesi: In merito alla notizia ampiamente diffusa dagli organi di comunicazione circa una colluttazione avvenuta nella mattinata di ieri, nei pressi di una chiesa di Aversa, tra un Parroco ed un cittadino, la Diocesi di Aversa esprime il proprio rammarico per quello che è accaduto e attiva i propri organismi canonici deputati a fare piena luce sull’accaduto. Altresì esprimiamo vicinanza ad ogni persona che possa sentirsi lesa e si dichiara disponibile a continuare il dialogo già intrapreso per riportare serenità nella vita di tutti coloro che sono stati coinvolti nell’accaduto.

IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE [fonte: LaRampa.it]