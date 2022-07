Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati: il ‘si’ pronunciato a Las Vegas

Quasi vent’anni dopo la fine della loro storia d’amore, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono finalmente sposati. Le due star hanno pronunciato il fatidico “si” lo scorso sabato, 16 luglio, nello stato del Nevada, a Las Vegas.

“L’abbiamo fatto”, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno pronunciato il ‘si’ a Las Vegas

Così come era avvenuto per il fidanzamento ufficiale, anche le nozze sono state confermate dalla newsletter ufficiale di Jennifer Lopez (On the JLo). L’email, dal titolo “L’abbiamo fatto“, conteneva un romanticissimo messaggio: “L’amore è bello. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Vent’anni di pazienza“. Le parole erano seguite dalla firma “Jennifer Lynn Affleck“, lasciando intendere che la cantante ha deciso di prendere il nome del marito. Lopez, infine, ha scritto di essere volata a Las Vegas sabato con Affleck. I due si sono messi in fila per la licenza con altre quattro coppie e si sono detti “sì” subito dopo la mezzanotte nella celebre Little White Chapel.

Il lungo e travagliato rapporto tra le due star

La star e il divo due volte premio Oscar (Migliore sceneggiatura originale per «Will Hunting – Genio ribelle», 1998; e Miglior film per «Argo», 2013), si erano incontrati nel 2002 sul set del film «Gigli». Il film era stato un flop clamoroso. Tuttavia, aveva fatto scattare la scintilla tra le due star di Hollywood, la cui relazione fu molto seguita dai paparazzi. Anche all’epoca, le due star avevano programmato il loro matrimonio. Sfortunatamente, le nozze previste per il 2003, furono posticipate. E, infine, i “Bennifer” – come avevano soprannominato la coppia – avevano messo fine alla loro relazione prima di arrivare all’altare, nel 2004.

Una coppia inseparabile

Dal secondo fidanzamento ufficiale, la coppia è diventata inseparabile. Una storia d’amore corredata da un «nido» ufficiale, la casa che JLo e Ben hanno acquistato insieme a Beverly Hills. Jennifer Lopez ha già alle spalle tre matrimoni, uno dei quali con il cantante Marc Anthony, da cui ha avuto due gemelli. Affleck, 49 anni, noto per i suoi ruoli in «Argo» o «Gone Girl», si è sposato nel 2005 con l’attrice Jennifer Garner, dalla quale ha tre figli. I due hanno divorziato nel 2018.