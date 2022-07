La richiesta dal carcere di Alessia Pifferi: “Portatemi al funerale di Diana”

La Procura di Milano ha dato il nulla osta alla sepoltura di Diana, la bimba di quasi un anno e mezzo lasciata sola in casa per sei giorni dalla madre Alessia Pifferi, in carcere accusata di omicidio volontario pluriaggravato nelle indagini della Squadra mobile, coordinate dal pm Francesco De Tommasi. L’atto della Procura, dopo l’autopsia che si è svolta martedì, consente di fissare e celebrare le esequie.

Intanto, per il primo agosto sono stati fissati gli accertamenti irripetibili sul contenuto del flaconcino di ‘En’ ritrovato nell’appartamento di via Parea, per verificare che si tratti davvero di benzodiazepine, e sul latte rimasto nel biberon ritrovato vicino a Diana per appurare se vi siano tracce del potente tranquillante, che la madre potrebbe averle fatto assumere. E per verificare, inoltre, se vi sia o meno il Dna della bimba sul beccuccio del biberon. Gli esiti completi degli esami autoptici, invece, dovrebbero essere a disposizione degli inquirenti nel giro di 60 giorni.

Le parole dei legali

Intanto, Solange Marchignoli e Luca D’Auria, gli avvocati di Alessia Pifferi, si sono così espressi ieri dopo aver parlato con la propria assistita rinchiusa da giovedì scorso a San Vittore: “Ti guarda, ma non ti vede”, e ancora: “Alessia Pifferi è sotto choc, spaesata e passiva come se navigasse su una bolla d’acqua”.

“Vuole partecipare al funerale”

La 36enne avrebbe anche chiesto di partecipare ai funerali della figlia, previsti per venerdì pomeriggioalle 15 a San Giuliano Milanese. “Non capisce perché non le sia permesso” le parole dei suoi difensori. “Non riesce a spiegare, né a spiegarsi quello che è successo”. E dai periti, i suoi legali si aspettano una diagnosi di infermità mentale. Cui sembra credere poco il pm Francesco De Tommasi, dopo che la donna ha ammesso con il gip di aver vissuto la bambina come “un peso”, un ostacolo al suo futuro con il nuovo compagno di Leffe (Bergamo) dove ha trascorso quella settimana tra il 14 e il 20 luglio.