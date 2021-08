Tutti pazzi per Jennifer Lopez, oltre 2 milioni di like per il vestito alla sfilata di Venezia

Jennifer Lopez non fa mai cilecca. La showgirl ha raggiunto un numero incredibile di like, due milioni su Instagram, grazie al suo ultimo look. Trucco e capelli compresi. La star, infatti, ha sfoggiato tutte le sue qualità naturali alla sfilata Alta Moda di Dolce & Gabbana a Venezia. L’evento ha aperto le porte al Festival del Cinema 2021.

Jennifer Lopez, come predetto, ha conquistato i social grazie ad un beauty look caratterizzato da un’acconciatura raccolta con coroncina e un trucco luminoso con focus sullo sguardo, sopracciglia perfette incluse. A realizzare il raccolto very Dolce & Gabbana Chris Appleton che ha spiegato su IG di essersi ispirato alla Dolce Vita. A firmare il make-up Mary Phillips mentre la manicure, una leggera french nei toni nude e degradè con unghie a mandorla, è stata realizzata da Tom Bachik. [Fonte: Vogue.it]