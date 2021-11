Rogo da Kids House, paura a Giugliano. Un incendio è scoppiato nell’attività commerciale situata in via Colonne nei pressi della metropolitana di Giugliano. Sul posto due camionette dei vigili del fuoco. Ignote le cause dell’incendio che hanno colpito il negozio di camerette. Per fortuna non si registrano feriti. Una grossa nuvola di fumo nero è visibile da chilometri e chilometri di distanza.