Ladri nell’asilo a Pianura: lasciano i pc, rubano solo merendine e il ‘Canta tu’

Ladri nella notte alla scuola dell’infanzia Ermenegildo Pistelli, il 22mo circolo comunale di corso Duca d’Aosta 78 a Pianura. A scoprire quanto accaduto, si legge su Napoli Today, è stata questa mattina la responsabile. Qualcuno ha scassinato una finestra che dà sul cortile entrando così nell’istituto. Dopodiché è entrato in tutte le aule facendo razzia all’interno degli armadietti. Infine si è allontanato uscendo dalla porta d’emergenza.

Quanto accaduto è stato denunciato alle forze dell’ordine, le quali hanno subito avviato le indagini per risalire al colpevole. Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti due carabinieri. Oltre al danno, anche la beffa per i genitori: questa mattina infatti la scuola è rimasta chiusa per permettere la sanificazione degli ambienti.

Ad ogni modo, il bottino fa pensare ad una bravata. Non sono stati infatti portati via il televisore (nuovo), computer, stampanti e vari oggetti di valore. Bensì è stato rubato un un ‘Canta tu’ per il karaoke e da un armadietto merendine, succhi di frutta e alcune risme di carta.