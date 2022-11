Enzo Barone al Teatro Troisi è già sold out per il suo primo concerto

“Sarà una serata ricca di emozioni e tanta buona musica” parola di Enzo Barone. Il cantante napoletano non nasconde l’emozione nell’annunciare sui social il sold out’ per il suo primo concerto che si terrà il prossimo 12 gennaio al Teatro Troisi di Napoli. “E indescrivibile tutto questo. Da bambino sognavo di fare il cantante e questo sogno si sta realizzando – dichiara l’artista – ma tutto questo non è merito solo mio. Ringrazio tutti voi, la mia squadra e il mio manager che ogni giorno combatte insieme a me. Il mio primo concerto non è un punto di arrivo ma solo un punto di partenza” conclude commosso Enzo Barone. E chissà che Barone, visto il successo, non proponga ai propri fans un’altra data: “Voi ci sareste?”.