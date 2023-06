Laisa Sofia, ragazza di 12 anni morta a causa di un caricabatterie non omologato

PUBBLICITÀ

Una terribile tragedia ha colpito Laisa Sofia, una giovane ragazza residente a Colonia do Piavi, morta a causa di una potente scossa elettrica mentre caricava il suo cellulare. La vittima aveva soli 12 anni.

Le cause del terribile incidente

Laisa Sofia da Silva Teixeira, stava utilizzando lo smartphone durante la sua carica, quando una folgorante scossa le ha portato via la vita. La giovane vittima è sopravvissuta all’impatto iniziale, ma le gravi lesioni interne causate dalla scarica elettrica si sono poi rivelate fatali. L’incidente sembra essere stato scatenato dall’uso di un caricabatterie non omologato, che ha causato un corto circuito e ha portato al tragico avvenimento. La scossa è stata tanto forte da far esplodere il caricabatterie, trasmettendo l’elettricità attraverso i cavi nel corpo della ragazza.

Lutto cittadino

La prematura morte di Laisa Sofia ha profondamente scosso la città gettando nello sconforto l’intera comunità locale, così i funzionari del governo locale in segno di rispetto nei confronti della ragazza, hanno annullato le lezioni nelle scuole del posto, e indetto il lutto cittadino. “È con profonda tristezza che il sindaco di Colonia do Piauí riceve la notizia della morte prematura di Laisa Sofía Da Silva Texeira. In questo momento di dolore, esprimiamo la nostra solidarietà alla famiglia addolorata, in particolare alla madre, Ivone María da Silva, e al padre, Edvaldo José Teixeira. Sarà sempre ricordata con affetto da tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerla. Possa la tua anima riposare in pace“, ha scritto in una nota il consiglio comunale.