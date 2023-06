WhatsApp introduce ‘silenzia lo sconosciuto’: una nuova funzione per filtrare le chiamate indesiderate

PUBBLICITÀ

WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica istantanea, ha introdotto una nuova funzione denominata “silenzia lo sconosciuto“. Quest’opzione, disponibile nelle impostazioni della privacy dell’app, offre agli utenti la possibilità di evitare di essere disturbati dalle chiamate provenienti da numeri non registrati nella rubrica. Questa novità rappresenta un ulteriore passo verso il controllo e la personalizzazione dell’esperienza utente su WhatsApp.

A darne la notizia è stato il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg sulla sua piattaforma social: “Ora puoi silenziare automaticamente le chiamate in arrivo da contatti sconosciuti su WhatsApp per avere ancora più privacy e controllo“, ha scritto confermando quanto anticipato a marzo da WABetaInfo.

Come funziona la novità di WhatsApp

Per attivare la nuova funzione basterà accedere alle impostazioni dell’app, selezionare poi “Privacy”, premere “Chiamate” e infine cliccare su “Silenzia chiamate sconosciuto“. Una volta attivata la funzione il telefono non squillerà quando riceverà una chiamata da un numero non salvato nella rubrica dei contatti. Per venire a conoscenza della chiamata basterà controllare la lista delle chiamate recenti, dove apparirà il messaggio “numero sconosciuto silenziato” per avvertire l’utente.

La nuova funzione di WhatsApp: una maggiore tutela per i suoi utenti

Con l’introduzione della funzione “Silenzia lo sconosciuto“, WhatsApp offre agli utenti non solo uno strumento efficace per filtrare le chiamate indesiderate, ma mira anche a garantirne una maggiore tutela. La nuova funzione, infatti, è stata pensata anche per proteggere gli utenti da spam e i tentativi di truffa, sempre più numerosi negli ultimi anni. “Negli ultimi anni, le chiamate spam sono diventate un problema crescente con i truffatori e le loro telefonate non richieste. Le app di messaggistica istantanea non fanno eccezione, le chiamate possono essere pericolose, fatte per rubare informazioni personali o indurre le persone a effettuare pagamenti o fornire dati sensibili” ha spiegato WABetaInfo.

I commenti degli utenti

Gli utenti di Whatsapp sono stati molto entusiasti della nuova funzione introdotta. “Ottimo per evitare le truffe telefoniche“, “sei un genio” e ancora “grazie per il tuo lavoro“, sono solo alcuni dei numerosi commenti ricevuti sotto l’annuncio.