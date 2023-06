Tragedia in Campania, trattore si capovolge in campagna: morto agricoltore nel Beneventano

PUBBLICITÀ

Una terribile tragedia ha colpito la piccola comunità di Circello, nel cuore della provincia di Benevento. Un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita nel suo terreno, schiacciato dal trattore che stava guidando.

Ricostruzione dei fatti della tragedia del trattore a Benevento

Secondo le prime ricostruzioni la vittima si trovava al lavoro in un terreno agricolo a Benevento, quando l’uomo ha perso il controllo del mezzo. Il trattore si sarebbe ribaltato finendo addosso all’uomo, che n’è rimasto brutalmente travolto riportando delle gravi ferite. Sono stati i familiari a scoprire il terribile accaduto e a lanciare l’allarme, dopo aver cercato il congiunto per ore. Dopo essere state allertati, sono immediatamente accorse sul posto le autorità. Sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti e i carabinieri, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’allarme sulla sicurezza nel settore agricolo

Sempre più frequenti sono gli incidenti nel settore agricolo e la notizia della morte dell’uomo ha sconvolto la comunità di Circello. L’incidente avvenuto a Benevento ha riacceso il dibattito sull‘importanza delle misure di sicurezza nel settore agricolo, e ha messo in evidenza i rischi a cui gli agricoltori sono esposti durante le loro attività quotidiane.

Secondo stime recenti ogni anno si verificano oltre 120 decessi nell’ambito agricolo, dovuti alla mancanza o all’usura dei sistemi di sicurezza di base. Questi includono la cintura di sicurezza e il rollbar, una struttura essenziale per proteggere gli operatori in caso di ribaltamento del trattore.

“Ogni anno si verificano circa 43.000 incidenti in agricoltura e circa il 40-45% dei decessi sul lavoro avviene in ambito agricolo. Spesso per l’utilizzo di macchinari inadeguati”, ha dichiarato il Vicepresidente della Camera Sergio Costa. “La politica deve dare delle risposte: penso ad esempio a sbloccare i crediti di imposta o ridurre l’IVA per aiutare gli agricoltori a rinnovare il loro parco macchine. Sono proposte di cui si può parlare in legge di Bilancio e che dovrebbero trovare l’appoggio di tutti.” ha continuato.