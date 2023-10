L’antica Grecia di Antonio Toela, il matrimonio da Favola di Foffy e Rosario

PUBBLICITÀ

L’universo social ha recentemente assistito ad un evento straordinario: il matrimonio da favola di Foffy e Rosario, la coppia Lgbt+ più famosa di Tiktok Italia. Dietro l’organizzazione impeccabile di questo evento terribilmente perfetto (da qui il titolo del suo nuovo libro “link“) c’è un nome che spicca nel mondo dei wedding planner: Antonio Toela.

Ha trasformato l’attesissimo evento in un’epica leggenda all’interno delle maestose mura di Villa la Posada. Il tema? L’affascinante e misteriosa Antica Grecia.

Dal primo incontro con la coppia, Toela ha colto l’essenza del loro amore e ha creato un evento su misura che ha rispecchiato la loro unicità. Ogni dettaglio, dalla scelta del tema alle decorazioni, è stato curato con precisione, garantendo un’esperienza straordinaria per gli sposi e tutti gli invitati.

Ma il fascino di Toela va oltre l’immaginazione. Ogni dettaglio, dal profumo di fiori freschi ad un palco da gala, è stato orchestrato in una sinfonia perfetta di eleganza e raffinatezza.

Ancora una volta, il grande Event Creator Antonio Toela ha guadagnato una standing ovation ben meritata. Il suo matrimonio in stile Antica Grecia per i Tiktoker Foffy e Rosario rimarrà nella memoria di tutti come un’esperienza unica, un racconto incantato che è diventato realtà grazie al tocco magico di un uomo straordinario. La leggenda di Toela continua a crescere, incantando il mondo con ogni evento che tocca con la sua bacchetta magica.

Ci vediamo al suo prossimo evento terribilmente perfetto.

PUBBLICITÀ