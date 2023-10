Bimbo rischia di soffocare nella scuola a Napoli, la maestra lo salva con la manovra di Heimlich

PUBBLICITÀ

Un bimbo di 6 anni ha rischiato di soffocare per una caramella gommosa che gli è andata di traverso durante la ricreazione in classe, dopo i primi momenti di panico a salvarlo è stata una delle maestre che, preparata nel primo soccorso, ha praticato la manovra di Heimlich ed è riuscita a liberargli la gola. È successo a Chiaiano, nella periferia Nord di Napoli, tra le aule dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII – Aliotta” di via Nuova Toscanella.

La disavventura a lieto fine, ricostruita da Fanpage.it, risale alla mattinata di lunedì scorso, 25 settembre. Il piccolo, questo l’aspetto più importante della vicenda, sta bene e si è ripreso completamente in pochi minuti; dopo il forte spavento non ha riportato alcuna conseguenza ed è stato lui stesso a raccontare l’accaduto agli altri ragazzini e, una volta a casa, anche alla madre, spiegandole di come la maestra lo aveva aiutato.

Quella mattina il bambino si trovava in classe coi compagni quando ha iniziato ad avere problemi di respirazione sempre più gravi: la grossa caramella che gli aveva appena dato un’amichetta gli aveva bloccato le vie respiratorie. Situazione di emergenza, sempre difficile da gestire ma in particolar modo quando i pazienti sono così piccoli.

Fortunatamente è intervenuta la maestra di lettere, formata in Rianimazione e Primo Soccorso proprio durante i corsi interni per il personale docente organizzati dalla “Giovanni XXIII – Aliotta”. Quattro tentativi e finalmente il bimbo è riuscito a sputare fuori la caramella e ha vomitato e, con la gola finalmente libera, ha ripreso a respirare. E da allora non ha voluto staccarsi più dalla maestra che, ripete, gli ha “salvato la vita”.